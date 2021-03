Molde-ordfører hadde fire samtaler med Erna Solbergs statssekretær

NTB Innenriks

I et notat beskriver ordføreren i detalj hvilken kontakt han hadde med Egseth før og etter at han ble intervjuet av VG om smittesituasjonen i Oslo.

Egseth er statssekretær ved Statsministerens kontor og betraktes som en av de viktigste «spinndoktorene» til statsminister Erna Solberg (H).

Den første kontakten skjedde lørdag noen timer før intervjuet med VG.

Det var da Dahl som kontaktet Egseth.

– Samtalen varte i 4 minutter, og jeg ba om hjelp til å komme i kontakt med noen fra riksmediene, skriver Dahl.

Innsynsbegjæring

Det ble også utvekslet SMS-er, og Dahl snakket med Egseth ytterligere tre ganger søndag, etter at intervjuet var blitt publisert.

De fire telefonsamtalene hadde en samlet varighet på 28 minutter, opplyser Dahl.

Søndag hadde Dahl i tillegg to telefonsamtaler med statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet. Også disse samtalene fant sted etter at VG-intervjuet var publisert.

Notatet kommer som ordførerens personlige svar på en innsynsbegjæring fra NTB. Dahl understreker at SMS-ene i saken må anses som politikerpost.

– Dette er et personlig politisk initiativ. Det er derfor ikke opprettet en sak på dette i Molde kommune. Undertegnede kan derfor ikke se at det eksisterer materiale som er arkivverdig. Jeg velger likevel å gi en nokså detaljert tidslinje på aktiviteten, skriver Dahl.

Egseth har ikke besvart NTBs henvendelser om saken.

Kraftige reaksjoner

Det var NRK som var først ute med opplysningen om at Dahl hadde fått hjelp av Egseth til å komme i kontakt med VG.

Molde-ordføreren har gjennom helgen høstet storm for utspillet, der han retter krass kritikk mot byrådet i Oslo for koronahåndteringen.

– Jeg er lite imponert over hva Oslo har fått til. I det ene øyeblikket skriker de etter flere forskrifter fra regjeringen og i det andre etter mer frihet. Det er dårlig lederskap, etter min mening, sa Dahl til VG.

I intervjuet spurte han også om det er byrådet i Oslo som «ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig, eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene».

I et intervju senere søndag fikk Dahl direkte spørsmål fra NTB om hvorvidt han hadde kommunisert med noen i regjeringsapparatet om utspillet i VG før han kom med det. Det benektet han.

– Nei, det har jeg ikke gjort, sa Dahl til NTB.

Benekter kjennskap til saken

Kritikken mot utspillet vokste kraftig igjennom dagen søndag, og mandag la Solberg ut et innlegg på Facebook der hun distanserte seg fra Dahl:

– Jeg mener utspill som setter by og land opp mot hverandre, er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor, skrev hun.

Bare timer senere ble det kjent at Solbergs egen statssekretær hadde hjulpet Dahl komme i kontakt med VG. Men statsministeren nekter for at hun kjente til dette.

– Jeg kjente ikke til saken før jeg leste den i VG søndag, sier Solberg i et skriftlig svar formidlet av statssekretær Rune Alstadsæter (H).

Samtidig gjentar hun at hun mener saken er et uheldig sidespor.

– Dette har jeg vært tydelig på internt – også direkte til min statssekretær, sier hun.

Støre: Sannheten må fram

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har gjentatte ganger bedt statsministeren om å komme sterkere på banen i saken.

Han krever full åpenhet om hvordan Statsministerens kontor var involvert.

– Sannheten om hvordan angrepet på Oslo kom i stand, må fram, og jeg forventer at statsministeren bidrar til det, sier Støre i en uttalelse til flere medier tirsdag.