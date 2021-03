Høie: Smitteøkningen kan være begynnelsen på en tredje bølge

NTB Innenriks

– Smittetallene øker igjen. Vi har lokale utbrudd over hele landet. Dette kan være begynnelsen på den tredje bølgen der den muterte og mer smittsomme virusvarianten raskt vil dominere, sa Bent Høie (H) på tirsdagens pressekonferanse.

Det siste døgnet er det påvist 729 smittetilfeller i Norge, det høyeste smittetallet på ett døgn siden 7. januar.

Høie trakk også fram at det stadig kommer mer dokumentasjon på at det muterte viruset øker risikoen for mer alvorlig sykdom og flere sykehusinnleggelser.

– Vi har sett dette skje i mange andre land i Europa. Vi vet hvor tøff den tredje bølgen kan være, sa han.

Økt beredskap ved Ahus

Akershus universitetssykehus (Ahus) oppjusterte tirsdag beredskapsnivået ved sykehuset til gult nivå etter kraftig økning i koronapasienter med behov for intensivbehandling.

17. februar var det sju koronapasienter ved sykehuset. Tirsdag var det 28, og elleve av dem trenger intensivbehandling. Sykehusdirektøren har kalt det en «betydelig belastning».

– Dette sykehuset tar imot pasienter fra bydelene i Oslo og kommunene rundt som har hatt mye smitte, og der den mer smittsomme varianten nå er dominerende, sier helseministeren.

Kan bli innstramminger i nasjonale tiltak

Dette er tiden for å reagere raskt, var Høies beskjed til kommuner med økende smitte. Ifølge statsråden kan de mange lokale utbruddene tyde på at summen av lokale og nasjonale tiltak nå ikke er nok til å hindre økt smitte.

– Derfor ga vi før helgen et oppdrag til Helsedirektoratet og FHI om å vurdere behovet for skjerpede nasjonale tiltak. Når vi får anbefalingene fra dem, vil regjeringen vurdere om tiltakene skal strammes inn, sier Høie.

– Det betyr at dagens nasjonale tiltak vil kunne justeres raskere enn det som var planen, fortsetter han.

Helseministeren tror imidlertid at dersom Norge går ut av mars og april med liten smitte og mer kontroll, vil mai kunne bli det første steget inn mot en mer normal hverdag.

Oppfordringen i tiden framover er derfor fortsatt å møte få andre personer, utsette arrangementer, hjemmekontor, og holde avstand, vaske hender, og være hjemme dersom man er syk.