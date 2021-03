Terrortiltalt kvinne (30) erklærte seg ikke skyldig i IS-deltakelse

NTB Innenriks

– Nei, svarte kvinnen etter at tiltalen mot henne var lest opp og tingrettsdommer Ingemar Nestor Nilsen reiste spørsmålet om straffskyld.

Hun ankom sal 250 i Oslo tinghus 20 minutter før hovedforhandlingen skulle starte, sammen med sin forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus. Verken Nordhus eller den tiltalte kvinnen ga noen uttalelser på vei inn. Hun ønsker ikke å la seg fotografere.

Kledd i hvit skjorte og svarte bukser, svarte kvinnen lavmælt og forsiktig på rettens spørsmål om personalia og straffskyld. Da aktor holdt sitt innledningsforedrag, satt hun rolig og fulgte med, og kommuniserte kort med sine forsvarer noen få ganger.

Hovedforhandlingen startet mandag morgen og skal vare i fire uker. Det knytter seg spenning til hvordan kvinnen vil forklare seg om sitt liv i IS-kontrollerte områder, gift med tre suksessive IS-krigere. Etter planen skal hun få ordet ved lunsjtider og forklare seg over nesten fire rettsdager.

Nekter straffskyld

Statsadvokat Geir Evanger mener hun visste godt hva hun gikk til, da hun tidlig i 2013 bestemte seg for å reise til Syria for å slutte seg til ektemannen Bastian Vasques. Han hevder også at hun skal ha gitt uttrykk for at hun selv ville ha våpen, noe hun benekter.

– Kvinnene har vært uvurderlige støttespillere til voldelig jihad, altså Islamsk hellig krig, i tillegg til å føde barn, som for å sikre den neste generasjon IS-rekrutter, sa Evanger i sitt innledningsforedrag.

– Kvinner har hatt mange roller i IS, men det er oppgavene på hjemmebane som er der straffansvaret ligger i denne saken, etter påtalemyndighetens mening, sa han.

Selv om den 30 år gamle kvinnen nekter straffskyld, bestrider hun ikke det vesentligste av faktum som tiltalen bygger på. Gjennom sine nesten seks år i Syria, var hun gift med tre fremmedkrigere og fikk barn med to av dem. Først da IS i stor grad var slått tilbake, ble hun brakt til den beryktede al-Hol-leiren av kurdiske styrker.

Der oppholdt hun seg ti måneder, før hun ble hentet hjem til Norge av norske myndigheter.

– Ville hjem

Fra forsvarets side, blir det anført at rollen og funksjonen kvinnen fylte da hun oppholdt seg i Syria – hun passet barna og stelte huset – ikke er handlinger som omfattes av terrorbestemmelsene i straffeloven.

Dernest vil tiltaltes forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, anføre at hun ikke kan dømmes fordi hun ikke hadde noe valg – hun ble holdt Syria av sine ektemenn med tvang. Selv ville hun bare hjem til Norge, blir det hevdet fra den siden.

Nordhus skal gi sine merknader til innledningsforedraget når Evanger er ferdig.

– Hun gruer seg til rettssaken, og har på ingen måte noe formidlingsbehov. Men hun innser at tiltalen mot henne er alvorlig og er innforstått med at det er nødvendig for retten og aktørene å stille henne spørsmål, har Nordhus sagt tidligere til NTB.