IS-tiltalt kvinne: Jeg var tilhenger av voldelig jihad

– Jeg var ikke negativt innstilt til det Bastian fortalte. Alt han sto for da, sto jeg for selv. Jeg bare lo og fniste av det han fortalte, sa den 30 år gamle kvinnen innledningsvis i sin forklaring for retten.

Hun siktet til kommunikasjonen mellom henne og Bastian Vasquez, som dro til Syria for å slutte seg til Nusrafronten og utøve hellig krig i 2012. Han fortalte blant annet at han hjalp til med å utplassere veibomber, ifølge forklaringen for retten.

Kvinnen ble i 2011 og 2012 radikalisert etter at hun sluttet seg til de islamistiske organisasjonene Islam Net og Profetens Ummah.

Hun ba først om å få holde en fri forklaring før hun skulle gi Oslo tingrett sin forklaring mandag formiddag, men fikk så store problemer at hun måtte gi opp. Forklaringen hennes innledningsvis skjer derfor ved at dommeren stiller spørsmål og hun svarer. Aktor og forsvarer skal få stille hennes spørsmål senere i prosessen.

– På den tiden hadde jeg en ganske radikal tankegang rundt dette med hellig krig. Jeg var ganske positiv til det, sa hun.

Senere skulle hun selv dra til Syria for å slutte seg til ektemannen. Hun hevdet i retten at det var kjærlighet til ham som var den viktigste drivkraften bak reisen, men at hennes radikale tankegang førte til at hun ikke hadde noen innvendinger eller kritiske tanker rundt hva Vasquez drev med der.

– Hadde jeg ikke vært så forelska i Bastian, hadde jeg ikke reist ned, selv om jeg hadde den radikale tankegangen.

