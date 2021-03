Advokat ikke fornøyd med Gyldendals tiltak for hjemmefront-bok – krever at alle bøkene trekkes

NTB Innenriks

– Vi er fornøyd med at de imøtekommer kravet om retting av feilene i boken, men forutsetter også at de bytter inn fra alle som har mottatt feil bok så langt og er ikke tilfreds med at de i mellomtiden vil forsøke å selge en bok de vet og har erkjent at inneholder injurierende feil, skriver Elden i en epost til NTB.

Mandag ble det kjent at Gyldendal ikke vil trekke den omstridte boka «Hva visste hjemmefronten?», men jobber med å lage en ny versjon av boka der alle påstander er gjennomgått. Elden truet med å stevne Gyldendal for retten dersom ikke boka ble trukket, men vil ikke si om dette fortsatt er aktuelt.

– Det må vi vurdere med klientene, skriver Elden.