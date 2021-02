Raymond Johansen presiserer: Du har lov til å besøke kjæresten!

NTB Innenriks

Det presiserer byrådsleder Raymond Johansen (Ap) overfor NTB.

I den nye anbefalingen ber byrådet folk i Oslo om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, men unntak av aleneboende og barn og ungdom i samme kohort.

Men hva med eneforsørgere som har barn boende hjemme, og dermed ikke er aleneboende? Kan de besøke eller få besøk av kjæresten?

– Kjærester er greit. Det er innenfor kohorten, bekrefter Johansen.

– Det overordnede er at vi vet at veldig mye av smitten skjer i hjemmet. Målet er derfor å begrense de personlige kontaktene mest mulig, forklarer han.

Byrådslederen presiserer samtidig at frarådingen av private sammenkomster ikke gjelder utendørs. Tvert imot vil han anbefale folk å møte venner ute, for eksempel for å gå en tur sammen.

– Det er godt for den mentale helsa, sier Johansen.

– Vi vet at viruset smitter mindre ute. Men hold avstand, sier han.

(©NTB)