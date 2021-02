Rødt nivå på videregående skoler i Oslo

NTB Innenriks

Det opplyste byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse søndag kveld der han orienterte om koronasituasjonen.

– Ingen elever i videregående skole skal møte opp i morgen eller tirsdag. Elevene skal ha digital undervisning eller undervisningsfri. Fra og med onsdag skal alle skoler drives i en kombinasjon mellom fysisk oppmøte og digital undervisning, sa byrådslederen.

De nye tiltakene gjelder i to uker, fra mandag 1. mars til og med 15. mars.

Bakgrunnen for innstrammingene i hovedstaden er sterkt stigende smittetall den siste tiden.

Innstrammingene gjelder foreløpig kun for videregående skoler og voksenopplæringen. Gult nivå videreføres i barnehager og i grunnskolen.

– Vi er nødt til å stramme inn på videregående skole, sa byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), på pressekonferansen.

– Vi ser at smitten har femdoblet seg i aldersgruppa 16 til 19 år de to siste ukene. Vi ser også at en økende andel av smittetilfellene kan spores tilbake til skoler, la hun til.

Noe av årsaken er at ungdom i videregående alder reiser mer i byen og har et større nettverk med nærkontakter enn yngre elever. Dette gjør også sporingsarbeidet mer vanskelig, opplyste Thorkildsen.

Barn og unge under 20 år vil foreløpig fortsatt kunne drive med fritidsaktiviteter utendørs og innendørs. For ungdom mellom 16 og 19 blir det innført skjerpede smitteverntiltak, som inkluderer en maksimal gruppestørrelse på ti personer med minst en meters avstand.