Molde-ordføreren får gjennomgå for kritikk av Oslo

NTB Innenriks

Det er i et intervju med VG ordføreren kommer med kritikken, som nå vekker sterke reaksjoner.

– Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet, sier Høyre-ordføreren til VG.

I intervjuet beskylder han byrådet i Oslo for dårlig lederskap.

– Jeg er lite imponert over hva Oslo har fått til, sier Dahl.

Intervjuet har søndag vakt sterke reaksjoner, og en rekke politikere og ordførere fra andre byer har vært ute med støtte til Oslo.

Byrådslederen slår hardt tilbake

Oslos byrådsleder Raymond Johansen kaller selv utspillet et «usmakelig» angrep på Oslo-folk.

– Molde er en by med litt over 30.000 innbyggere, Oslo har snart 700.000. Koronaviruset trives mye bedre i storbyer som Oslo enn i mindre byer. Så sammenligningen av Oslo og Molde faller på sin egen urimelighet, sier Johansen.

Byrådslederen mener Oslo er en av storbyene i Europa som har håndtert pandemien best, med færre smittede og færre dødsfall enn de fleste andre storbyer.

– Når smitten har økt i Oslo, skyldes det som regel smittebølger ute i Europa og manglende tiltak mot importsmitte. Det er faktisk akkurat det vi ser nå, det er den importerte, britiske varianten som nå sprer seg. Det er godt kjent at Dahls egen regjering ga romslige fripass til industrilobbyister som var avhengige av utenlandsk arbeidskraft, fremfor å sikre grensene og gi vanlige folk beskyttelse mot importerte varianter av viruset, sier Johansen.

– I Oslo har vi merket konsekvensene og levd med svært strenge tiltak svært lenge.

Solberg: – En krevende situasjon

Statsminister Erna Solberg (H) uttaler til NTB at det regjeringen er opptatt av, er å slå ned smitten, rulle ut vaksine og bistå kommunene – enten det er Oslo eller Molde.

– Norge står i en krevende situasjon med økende smitte flere steder, og vi har et godt samarbeid med kommunene om håndteringen av pandemien, sier Solberg til NTB.

Også hun trekker fram at folk og bedrifter i Oslo har levd under strenge tiltak i lengre tid.

– Jeg håper at de nye tiltakene kan få smitten ned, slik at vi kan ta hverdagen tilbake, sier statsministeren, uten å svare direkte på NTBs spørsmål om hvorvidt hun er enig med Høyre-ordføreren i Molde.

Saliba Andreas Korkunc (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, kommer med lignende uttalelser og legger til at Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Oslo kommune nå har «god dialog» om nye tiltak.

– Diskusjonen mellom en ordfører og en byrådsleder som begge er opptatt av det beste for sine innbyggere, overlater jeg til dem, sier Korkunc.

Nye tiltak i vente

Bakteppet er raskt stigende smitte i hovedstaden, der den fryktede engelske virusvarianten nå er blitt dominerende. Byrådet har varslet en pressekonferanse søndag klokka 18 der det vil bli kunngjort nye innstramminger for å slå ned smitten.

Dahl sier i VG-intervjuet at han mener de politiske lederne i Oslo ber om en «slags omvendt premiering» når de uttrykker at de bør få flere vaksiner som følge av smittetrykket.

– Da er det naturlig fra mitt perspektiv å spørre byrådet i Oslo om de ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig, eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene, sier han.

(©NTB)