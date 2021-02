Krisemøte i Moss – 19 nye koronatilfeller

NTB Innenriks

– Vi har en økende smittetrend, og vi ser at de fleste som får påvist korona i Moss, har UK-varianten. Dette er alvorlig. Nå har vi jobbet gjennom helgen for å få en god oversikt. Jeg informerer kriseledelsen om mine vurderinger i kveld, og selv om ingenting er avgjort, så må vi være forberedt på at det kan komme nye restriksjoner, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus i en pressemelding.

Lørdag kveld deltok kommunen på Statsforvalterens møte om smittesituasjonen i Oslo og kommunene rundt. Moss er i dialog med Folkehelseinstituttet og jobber gjennom helgen med å vurdere nødvendige tiltak.

Av de 19 smittede er 15 kjente nærkontakter, mens fire har foreløpig ukjent smittevei. To av de smittede er under 18 år. Totalt 1.117 personer i Moss har blitt smittet i løpet av pandemien.

