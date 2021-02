Flere hjem langs Stjørdalselva evakuert

NTB Innenriks

Det har dannet seg store ispropper og issvuller i elva. Politiet sier søndag kveld at situasjonen er under kontroll, men at de sammen med brannvesenet og kommunen kontinuerlig overvåker situasjonen.

Seks boenheter er evakuert, opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

– Det mest kritiske området per nå er strekningen fra Hegramo bru ned til Ertsgaard. Vi venter at vannet og isen vil stige utover kvelden og natta, sier politiets innsatsleder Veronika Hammer.

Politiet ber folk om å holde seg unna elva.

