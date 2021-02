Mannen som ble kjørt hjem av politiet fra Gardermoen, var likevel ikke koronasmittet

NTB Innenriks

Den negative testen var ikke falsk, opplyser kommuneoverlege Unni-Berit Schjervheim i Ullensaker kommune til VG.

Politiet tok kontroll på den oslobosatte mannen på Gardermoen klokken 14.20, opplyste de på Twitter lørdag ettermiddag. Han ble kjørt hjem av en politipatrulje iført smittevernutstyr.

– Vi tok ham til side på bakgrunn av informasjon fra Oslo legevakt om at han var positiv for to dager siden. Det viser seg nå at han har vært positiv tidligere og er ferdig med karantenetiden. Saken henlegges for vår del, og vi beklager at han ble rammet, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til VG lørdag kveld.

(©NTB)