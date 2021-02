245 nye koronasmittede i Oslo siste døgn – ny rekord på ett døgn

NTB Innenriks

Antall smittede siste døgn er 14 flere enn dagen før og 112 flere enn gjennomsnittet den siste uken, som er på 133 smittede per dag.

Samme dag forrige uke ble det registrert 99 smittetilfeller.

Stovner bydel har det høyeste smittetrykket. Der er det nå 420 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Alna bydel har andreplassen med 393 og Grorud er på tredjeplass med 360 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i Ullern og Nordre Aker med 130 og 131 smittede per 100.000.

Oslo presenterer nye smitteverntiltak søndag og det går mot ytterligere skjerping av de allerede strenge tiltakene.

Hva slags tiltak det er snakk om, er foreløpig ikke kjent, men byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa fredag kveld til Avisa Oslo at de vil forsøke å skjerme barn og unge.

Ingen annen utvei

– Slik situasjonen er nå, ser ikke byrådet noen annen utvei enn å skjerpe den sosiale nedstengingen av Oslo, sier byrådslederen.

Han sier byrådet i løpet av helgen skal se på hvilke tiltak som skal skjerpes inn, og om det skal innføres nye tiltak. Vurderingene vil bli gjort i tett samarbeid med nasjonale helsemyndigheter.

Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) ber nå alle innbyggere i Oslo som kommer hjem fra vinterferie andre steder, om å teste seg.

– Jeg er urolig for smitteutviklingen. Når man ser på kraften i den smitten som pågår nå, er det tydelig at vi som bor i Oslo, må finne en løsning på dette sammen, sa Steen til NTB fredag ettermiddag.

Folkehelseinstituttet anslo i sin ukerapport onsdag denne uken at R-tallet i Oslo, som sier hvor mange en smittet person smitter videre, nå er på 1,4.

Tre årsaker til økt smitte

Robert Steen sier at det i hovedsak er tre årsaker til at antallet registrert smittede øker i Oslo.

– Det ene er at vi tester flere. I forrige uke ble det satt ny testrekord, og antall testede har også vært høyt denne uka. Det gjør at vi oppdager mer smitte.

– Det andre er at det nå er en større andel som blir smittet av det britiske viruset, som smitter lettere enn den opprinnelige varianten, sier Steen.

Han mener også at det er psykologi inne i bildet.

– Vi har vært gjennom en periode med vaksinering av de eldste. Vaksineringen av større grupper vil begynne om ikke altfor lenge, og man begynner å presentere planer om hvordan en gjenåpning av samfunnet kan foregå. Det kan ha gitt en psykologisk effekt og ha gjort at noen har begynt å senke skuldrene, sier helsebyråden.

Totalt er 19.905 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, nesten 4.800, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år. Folk i alderen opp til og med 29 år står for 43 prosent av smittetilfellene i hovedstaden.

(©NTB)