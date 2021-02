Utlendinger som jobber i Norge må kanskje vente til etter sommeren

NTB Innenriks

29. januar stengte regjeringen grensene for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Dermed ble det full stopp i normale arbeidsreiser for utlendinger til landet.

Til Klassekampen fredag sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at vi må belage oss på strenge innreiserestriksjoner i lang tid. Det kan gi utfordringer for store byggeprosjekter, jordbruket og andre næringer som benytter seg av utenlandsk arbeidskraft.

– Vi må være forberedt på å ha strenge innreiserestriksjoner i måneder framover, sier han.

Ifølge Isaksen kan vi ikke forvente at utlendinger kan gjøre normale arbeidsreiser til Norge før etter sommeren. Arbeidsministeren innrømmer at de strenge innreisereglene kan få konsekvenser for norske bedrifter som er avhengige av utenlandsk arbeidskraft.

– Det kan bety store forsinkelser i byggeprosjekter, og det kan bli vanskelig for norsk landbruk å få de folkene de trenger for å få plantet og høstet maten vi skal ha, sier Isaksen.

