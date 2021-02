Tromsø-ordfører: Viktig at vi holder ut på oppløpssiden

NTB Innenriks

I tillegg testet to personer bosatt i Oslo, som var på besøk i Tromsø i helga, positivt.

– Det siste døgnet viser at vi fortsatt står i en pandemi, og hvor lite som skal til for at smitten sprer seg, sa Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen på fredagens koronapressekonferanse.

Og legger til:

– Løsningen er nær, vi er i gang med vaksineringen, og det gjør at vi skal vinne tilbake hverdagen. Det er viktig at vi holder ut på oppløpssiden.

Kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i Tromsø forteller at sju av de åtte tilfellene kan knyttes til utbruddet i Oslo-området, samt at de ser en økning i andelen smittede som har muterte virus.

– Dersom vi ser at dette utbruddet sprer seg og etablerer seg videre i Tromsø, må vi vurdere å innføre strengere tiltak, dette vil vi vite mer om til uka, sier hun.

Fagleder Øivind Benjaminsen ved koronasenteret sa torsdag at det ventes nye positive prøvesvar og at det nå pågår et stort smittesporingsarbeid.

– Det er et betydelig antall nærkontakter som er satt i karantene. Vi har gått bredt ut for å slå ned dette utbruddet, sier han fredag.

(©NTB)