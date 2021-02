Nybø: Forhandlinger med Storbritannia inn i siste fase

NTB Innenriks

Statsråd Iselin Nybø møtte torsdag sin kollega Ranil Jayawardena i det britiske handelsdepartementet og bekrefter at forhandlingene i kjølvannet av brexit nærmer seg slutten.

– Målet er at en omfattende frihandelsavtale vil tre i kraft i løpet av 2021 og sikre næringslivet like, eller bedre, konkurransevilkår som sine konkurrenter. Dette vil bidra til fortsatt eksport og økt verdiskaping for våre bedrifter, sier hun i en pressemelding.

Forhandlingene har pågått siden i fjor sommer. Storbritannia er Norges viktigste handelspartner etter EU/EØS.

I 2020 eksporterte vi varer til britene for nesten 135 milliarder kroner og tjenester for nærmere 40 milliarder kroner. Handelen med britene utgjorde i fjor 17 prosent av norsk vareeksport. For olje og gass sto handel med britene for 29 prosent av eksportinntektene.

