Norwegian taper fortsatt – men i lavere tempo enn før

NTB Innenriks

– 2020 var et eksepsjonelt krevende år for hele luftfarten og for Norwegian. Resultatet for fjerde kvartal er ikke overraskende i lys av dette, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding.

Norwegian har i vinter kuttet antallet fly og avganger betydelig. Selskapets driftskostnader før leasing og avskrivninger gikk ned med hele 82 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Driftsresultatet før skatt endte på minus 16,4 milliarder kroner, i forhold til minus 2 milliarder kroner samme periode året før. Dette inkluderer 12,8 milliarder kroner i nedskrivninger. Kassen krympet med 735 millioner kroner i fjerde kvartal.

Det ble et innholdsrikt kvartal for selskapet, som har søkt om konkursbeskyttelse i både Irland og Norge. Etter å først ha fått en kald skulder fra regjeringen, kom regjeringen også etter hvert med tilbud med støtte i form av hybridkapital. Samferdselsministeren uttrykket sin tro på et rekonstruert Norwegian.

(©NTB)