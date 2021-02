Ni nye smittede i Bergen – flere tilfeller av muterte virus

NTB Innenriks

Av de ni nye smittede er fem nærkontakter. To har ukjent smittevei, mens én har usikker smittevei, opplyser kommunen på sine nettsider.

Ni smittede er samme antall som snittet de siste 14 dagene og to over snittet for den siste uken.

I tillegg har kommunen fått melding om sju nye tilfeller med den britiske varianten og tre tilfeller med den sørafrikanske.

Nesten alle har tilknytning til kjent klynge eller er nærkontakt til en person med kjent smitte, men det er også noen sporadiske tilfeller. Kommunen opplyser at tallet er noe høyere fredag på grunn av etterregistrering av tilfeller som ikke ble registrert dagen før.

Det var 1.284 personer som testet seg i Bergen kommune torsdag. I alt har 4.730 personer fått påvist koronasmitte i Bergen.

(©NTB)