Løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland

NTB Innenriks

Etter at Norge strammet ytterligere inn innreiseregelverket i slutten av januar, har nesten alle arbeidstakere fra Sverige og Finland som daglig pendler til Norge, blitt hindret i å gå på jobb, med unntak av helsepersonell.

Men fra mandag blir det en løsning for de rundt 3.000 dagpendlerne dette gjelder, melder regjeringen på sine nettsider.

Løsningen innebærer et strengt testregime. Kontrollen og dokumentasjonen av testing, bosted og arbeidsgivere blir betydelig strengere sammenlignet med ordningen før grensen i praksis ble stengt.

Dagpendlerne fra Sverige og Finland må ved innreise fremvise negativ covid-19-test tatt i løpet av de siste sju døgnene. Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland, og før grensepasseringen.

– Smittesituasjonen i Norge og i Europa gjør at vi ikke kan åpne for mye av gangen, men det er bra at vi nå har funnet en løsning for denne lille gruppen dagpendlere som har vært i en svært vanskelig situasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).