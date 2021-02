Flere hundre meter lang testkø i Tromsø

NTB Innenriks

Fredag opplyste Tromsø kommune om et nytt smitteutbrudd i byen. Åtte personer testet torsdag positivt for koronaviruset. Flere kafeer og treningssentre i Tromsø har hatt besøk av én smittet.

Som følge av dette har Tromsø kommune oppfordret folk som har vært på stedene, til å ha lav terskel for å teste seg, skriver Nordlys.

– Smittesporinga er i gang for fullt nå, og folk har strømmet til for å teste seg etter at vi gikk ut med informasjon om utbruddet på pressekonferansen tidligere i dag. Nå er det hundrevis i testkø, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø til Dagbladet.

