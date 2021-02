Overlege tror flere ble overrasket over kraftige vaksinebivirkninger

NTB Innenriks

Av meldingene om bivirkninger som så langt er sendt inn, er 1.204 behandlet. 208 regnes som alvorlige, mens 996 er mindre alvorlige. Statens legemiddelverk mener ingen av meldingene gir grunnlag for å endre vaksinebruken.

Flertallet av meldingene omhandler svært vanlige og ventede bivirkninger, som smerter på stikkstedet, hodepine og generell uvelhetsfølelse.

– Mange meldinger om disse kjente bivirkningene kan tyde på at flere ikke var forberedt på hvor kraftige disse reaksjonene kunne være. Bivirkningene kan være ubehagelige, og det er ikke uvanlig at man føler seg så syk at det er nødvendig å være hjemme et par dager fra jobb, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Ifølge Legemiddelverket får de yngre ofte en mer kraftig respons på vaksinen. Det er ikke sammenheng mellom bivirkninger og vaksinens effekt.

