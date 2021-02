Koronasmittet mann tiltalt for busstur i Trondheim

NTB Innenriks

– Så vidt meg bekjent, er det første gang et brudd på covid-19-forskriften er med i en tiltale i Trøndelag, sier politiadvokat Trygve Angen til avisen Nidaros, som først skrev om saken.

Mannen i 50-årene er også tiltalt for over 20 brudd på et besøksforbud som han er ilagt. På grunn av de gjentatte lovbruddene, er mannen varetektsfengslet.

Det er foreløpig ikke kjent om mannen erkjenner straffskyld.

Politiadvokat Christian Spets sier til Adresseavisen at det var noen som var kjent med at mannen var smittet, som anmeldte saken til politiet.

– Vi mener at det er bevis for at han visste at han var smittet av covid-19, sier politiadvokaten.

Saken skal opp i Sør-Trøndelag tingrett 5. mars.

