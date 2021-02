En person alvorlig skadd etter at bil ble tatt av skred i Fauske

NTB Innenriks

– En bil og en person ble tatt av skredet. Vedkommende er nå lokalisert og tatt ut av skredet, men er alvorlig skadd. Den skadde er tatt med inn til Nordlandssykehuset for behandling, sier operasjonsleder Kenneth Magnussen i Nordland politidistrikt i en pressemelding i 10-tiden torsdag.

Politiet fikk melding klokken 7.50 om at det var gått skred over riksvei 80 ved Kistrand mellom Bodø og Fauske. Alt av disponibelt mannskap inkludert lavinehund ble sendt til stedet.

– Politiet ser av bilder som er tatt fra luften inn i skredområdet, at det er stor fare for flere skred i området. Det er derfor besluttet at riksvei 80 fra Nordvika til Sagelva, inntil videre er stengt, sier Magnussen.

Anbefalt omkjøring er via fylkesvei 17 og fylkesvei 812 om Misvær og Saltstraumen.

Vaktkommandør Magne Brunes i Salten 110-sentral sier til NTB at det er snakk om et sørpeskred, og at det også har gått over jernbaneskinnene som går langs riksvei 80.

Hovedredningssentralen Nord-Norge sendte et Sea King redningshelikopter og en redningsskøyte til skredområdet.

Det har gått flere små skred på riksvei 80 torsdag morgen. Også over E6 i Namsskogan i Trøndelag har det gått skred.