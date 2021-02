EOS-utvalget får munnkurv om Frode Berg-rapport: – Vi ønsket mest mulig offentlighet

NTB Innenriks

– Utvalgets primære ønske har vært mest mulig offentlighet om innholdet i rapporten, og vi har i flere omganger tatt opp med forvaltningen om hele eller deler av den kunne tas med i en ugradert melding til Stortinget, sier EOS-utvalgets leder Svein Grønnern til NTB.

Torsdag gikk utvalget ut med en melding til Stortinget der de skriver at forvaltningen har bestemt at alle opplysningene i rapporten der utvalget har undersøkt Frode Berg-saken, er sikkerhetsgradert. Det gjelder også om det er uttalt kritikk eller ikke i rapporten.

Dermed får ikke utvalget offentliggjøre noe som helst av rapporten.

Forsvarer hemmelighold

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) forsvarer beslutningen.

– Det er en krevende balansegang mellom åpenhet og sikkerhet. Ved å organisere kontrollen på denne måten sikres det at EOS-tjenestene kontrolleres av et organ som er uavhengig av forvaltningen, samtidig som informasjon som kan skade rikets sikkerhet, ikke kommer ut, sier Bakke-Jensen i en skriftlig kommentar til NTB.

Han viser til at EOS-utvalget har hatt tilgang til informasjon om metoder, kapasiteter og aktiviteter som er sikkerhetsgradert.

– Det kan for eksempel være informasjon om operasjoner eller kilder som er høyt gradert, som bare kan være kjent for svært få personer.

Egen komité i Stortinget

EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene.

Trass i hemmeligholdet oppfordrer utvalget i den særskilte meldingen Stortinget om å gjøre seg kjent med innholdet i rapporten.

– Hensynet til Stortingets kontroll med forvaltningen tilsier at Stortinget bør gjøre seg kjent med sikkerhetsgraderte opplysninger, heter det i meldingen.

Ifølge stortingspresident Tone W. Trøen (H) vil det allerede torsdag kveld bli opprettet en særskilt komité som skal behandle saken. Komiteen vil bestå av medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen, samt en representant fra hver av partigruppene til KrF, Rødt og MDG.

Opposisjonen stiller spørsmål

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er bekymringsverdig at EOS-utvalget har fått munnkurv om saken.

– Det er urovekkende hvis adgangen til hemmelighold misbrukes, ikke til å beskytte Norges sikkerhet, men for å beskytte myndighetene mot åpen kritikk, sier Moxnes.

SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård vil ikke gå like langt, men også han stiller spørsmål ved saken.

– Vi i SV ønsker av prinsipp mest mulig offentlighet, også rundt vanskelige temaer. Vi registrerer også at EOS-utvalget har vært uenig med regjeringen i hvor mye som må graderes. Derfor kommer vi til å lese rapporten med stor interesse når vi først får den, og vi vil da konkludere på om vi mener det her kunne vært mer offentlighet, sier han.

To år i fengsel

Det er drøyt 15 måneder siden EOS-utvalget offentliggjorde at de ville starte en undersøkelse av Frode Berg-saken. Utvalget ga sin avsluttende uttalelse i saken 14. desember i fjor.

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg ble arrestert av russisk sikkerhetspoliti 5. desember 2017.

Han ble anklaget og dømt til 14 års fengsel for spionasje og tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019 som en del av en spionutvekslingsavtale. Til sammen satt han 711 dager i fengsel i Moskva.

Berg har innrømmet at han jobbet for norsk etterretning, men har fremholdt at han ikke innså rekkevidden av det han var med på og risikoen han tok gjennom sine kureroppdrag i Russland.

(©NTB)