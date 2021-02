Virke: Rundt fire av ti serveringssteder har sagt opp ansatte

NTB Innenriks

Ikke alle virksomhetene i serveringsbransjen klarer seg med kompensasjon og utvidet permitteringsordning: Flere har også sett seg nødt til å si opp ansatte permanent, skriver E24.

Undersøkelsen fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke tegner et stadig mørkere bilde av tilstanden blant restauranter og utesteder. 62 prosent av virksomhetene melder at det er en reell fare for konkurs, noe som er en økning på 7 prosentpoeng siden starten av året. I Oslo er andelen noe høyere.

Ni av ti serveringssteder har permittert ansatte, og nesten hver tredje virksomhet vurderer å permittere flere den nærmeste tiden.

Basert på undersøkelsen med 1.200 respondenter anslår Virke at omtrent 10 prosent av dem som jobbet i restaurant/servering før pandemien, nå er sagt opp.

(©NTB)