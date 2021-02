NTB Innenriks

Det anbefaler Helsedirektoratet i en ny vurdering.

Vurderingen er at anbefalingene om fysisk kontakt for hjemmeboende eldre skal bli noe lettere – hvis de er vaksinert. I tillegg får hjemmeboende eldre ha fysisk kontakt med et begrenset antall uvaksinerte personer.

I tillegg åpner Helsedirektoratet nå for at slike eldre kan leve mindre tilbaketrukket enn før.

