Store mengder is truer hus og campingplass i Nordfjord

Årsaken er det plutselige værskiftet med mye nedbør og kraftig temperaturøkning. Store menger med is har løsnet og sperrer nå Breimselva, skriver NRK.

– Isen har løsnet i elveløpet oppover, så har det demmet seg opp ved utløpet av elva ved campingplassen. Her er tre-fire meter med is oppover i høyden, sier brannbefal Joar Flølo til kanalen.

Campingplassen er evakuert, og flere campingvogner er kjørt vekk.

Flølo sier det er stor fare for at isproppen kan velte inn over campingplassen og at de jobber med å få inn gravemaskiner som kan forsøke å lede vannet vekk. Arbeidet kan imidlertid ikke starte før Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt grønt lys.

