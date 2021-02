Norge gir 200 millioner kroner til å utvikle nye koronavaksiner

NTB Innenriks

– Koronaviruset endrer seg stadig og tilpasser seg omgivelsene. Det kan oppstå nye varianter som er mer resistente mot vaksine. For å sikre oss mot dette gir Norge ytterligere 200 millioner kroner til Den globale koalisjonen for forebygging av epistler og pandemier (Cepi). Midlene skal gå til å utvikle vaksiner som skal beskytte mot mulige framtidige virusvarianter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

De fleste vaksineprodusenter utvikler vaksiner etter at de nye virusvariantene har oppstått. Cepi satser på å utvikle vaksiner som skal beskytte mot et bredt spekter av virusvarianter, også fremtidige varianter.

Norge samarbeider med Tyskland, Wellcome-stiftelsen og andre bidragsytere til Cepi for dette formålet. Tyskland meldte fredag at de vil bidra med over to milliarder kroner til Cepi.

(©NTB)