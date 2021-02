NTB Innenriks

– Doser fra ulike hetteglass skal ikke blandes, men det er viktig at vi bruker alle vaksinedosene som kan trekkes opp av ett og samme glass. Vi hadde dialog med FHI og Legemiddelverket om dette i går, og de er tydelige på at det er trygt å ta ut en sjuende dose dersom man får det til, sier Høie.

I forrige uke bestemte FHI at opptrekk av over seks Pfizer-doser er «off-label» og derfor må godkjennes av ansvarlig lege som da står «ansvarlig for eventuelle konsekvenser av en slik bruk».

