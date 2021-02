NTB Innenriks

Det kommer fram i den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet. Der skriver de at R-tallet, som anslår hvor mange hver koronasmittede person smitter videre, ligger på mellom 0,7 og 1,3.

Samtidig viser analysene FHI har gjort av innsendte positive prøver, som ikke er merket som utbruddsprøver eller importtilfeller, at andelen av engelsk koronavariant nå er på rundt 20 til 30 prosent av tilfellene.

SMC-modellen viser at det er mulig at R-tallet for en uke siden var over 1.

