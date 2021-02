DNB ombestemmer seg, tror på renteøkning i slutten av 2021

NTB Innenriks

Med det har DNB Markets økonomer ombestemt seg. De anslo tidligere at første økning i styringsrenta ville komme i mars 2022. Nå nærmer de seg Danske Bank, som har spådd renteoppgang i september.

I 2022 tror DNB at det vil bli tre rentehevinger. Siden Norges Bank justerer styringsrenten med 0,25 prosentpoeng av gangen, vil det bety 1 prosentpoeng høyere rente innen utgangen av 2022, skriver Nettavisen, som først omtalte saken.

Norges Bank har uttalt at de vil holde styringsrenten på 0 prosent til det er klare tegn på en normalisering i økonomien, noe sentralbanksjef Øystein Olsen gjentok i forrige uke.

DNB skriver at vurderingene til Norges Bank vil påvirkes av myndighetenes tiltak og når de iverksettes. Regjeringen forlenget nylig støttetiltakene til bedrifter til september, og DNB mener dette er et argument for at renteøkningen ikke skjer allerede den måneden.

Dette er første gang DNB legger inn rentehopp i 2021 i sine prognoser, ifølge Dagens Næringsliv.

Norges Bank kommer med nye rentesignaler på neste rentemøte den 18. mars. Samtidig publiseres ny rapport om den økonomiske utviklingen.

