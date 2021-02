Sjødin: – Kristiansen vil fortsatt ha full rettsbehandling

NTB Innenriks

Kristiansen begjærer seg søndag løslatt etter at Gjenopptakelseskommisjonen besluttet å gjenåpne saken hans.

Sjødin sier til NTB at Kristiansen likevel ønsker at det blir en full ny rettsrunde, i stedet for at statsadvokaten innstiller på at han skal frifinnes uten en rettsrunde.

– Ja, vi er fortsatt veldig opptatt av at det blir en full behandling av saken på ny, sier advokaten.

– Føler Kristiansen seg som en frikjent mann etter kommisjonens avgjørelse?

– Formelt er han jo ikke frikjent, men det er overveiende sannsynlig at han blir det. Derfor ønsker han løslatelse nå, sier Arvid Sjødin.

(©NTB)