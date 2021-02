NTB Innenriks

Oslo-politiet meldte om saken rundt midnatt natt til søndag. De første meldingene gikk ut om at en person skal ha blitt truet med kniv.

– Etter avhør av partene skal det ha vært en krangel om hvem som var sterkest, som førte til håndgemeng og at en løp fra stedet. En mann blir kjørt inn for beruselse, for øvrig ingen sak på forholdet, skriver operasjonssentralen.

