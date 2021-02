Kommuneoverlegen mener utbruddet i Mandal er under kontroll

NTB Innenriks

I dag er det registrert to nye smittede som regnes som nærkontakter til det opprinnelige utbruddet, skriver Fædrelandsvennen.

Begge disse er menn i 50-årene.

– Jeg er veldig glad og fornøyd med at det ser ut som smitteutbruddet i forbindelse med Tidemands Cafe i Mandal er i ferd med stoppe opp, sier Lütcherath.

Han forteller at det er svært mange negative prøvesvar som gjør at han trekker konklusjonen. Til sammen er 13 personer smittet, mer enn 200 i karantene og 500 testet over 14 kommuner i forbindelse med utbruddet.

(©NTB)