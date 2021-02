Solvik-Olsen vil fortsatt ikke på Stortinget

NTB Innenriks

– Det skjer ting i livet som gjør at man må prioritere. Det å sitte på Stortinget betyr at man binder seg til en rolle i fire år. Det visste jeg fra 2018 at var vanskelig, sa han på spørsmål fra pressen om hvorfor han ikke ønsker en plass på Stortinget.

Han sier at han ønsker at kona skal ha en god karriere, og han ønsker at barna skal ha en trygg oppvekst.

Den tidligere samferdselsministeren forlot posten i regjeringen høsten 2018 da kona skulle jobbe i USA som lege der.

– Nå er vi i en situasjon i livet der det å binde seg i fire år ikke passer, men der jeg gjerne kikker mot 2025 når det gjelder å ha politikken som yrkeskarriere, sier han.

49-åringen er på 6. plass på rogalandslisten etter å ha sagt nei til topplassen av familiære årsaker. Den tidligere samferdselsministeren ledet Oslo Frp i 2004/05.

(©NTB)