Sønn dømt til elleve års fengsel for å ha drept moren sin i Trondheim

NTB Innenriks

Mannen er dømt for forsettlig drap på moren 9. september i fjor. Han taper også arveretten etter henne, skriver Adresseavisen.

Retten er sikker på at tiltalte tråkket og hoppet på moren slik at hun døde av skadene. Patologene som vitnet i retten, konkluderte med at moren døde av de indre skadene.

Tiltalte har hele tiden erkjent de faktiske handlinger, men har ikke erkjent straffskyld etter tiltalen. Han har hevdet at han handlet i nødverge. Mannen har tidligere sagt at han ble angrepet av moren i 60-årene, og at han deretter utførte handlingene i selvforsvar.

34-åringens forsvarere mente tiltalte måtte frifinnes fordi han var utilregnelig på gjerningstidspunktet, skriver Adressa.

Mannen dømmes også for forsettlig skadeverk på morens bolig en ukes tid før drapet fant sted. Dette har han erkjent straffskyld for.

Han får fratrekk for 179 dager han har sittet i varetekt, skriver Nidaros.