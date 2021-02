Regjeringen vil forlenge Forsvarets korona-myndighet

NTB Innenriks

Forsvaret fikk i april i fjor en begrenset beordringsmyndighet gjennom en midlertidig lov for å hindre spredning av koronasmitte.

Loven ble opphevet 1. februar, men nå ber regjeringen om at de utvidede myndighetene fortsetter fram til 1. september i år, skriver Forsvarets forum.

Loven gir Forsvaret myndighet til å iverksette strengt nødvendige tiltak, både i og utenfor arbeidstid, overfor militært tilsatte, tjenestepliktige og sivilt ansatte for å begrense smittespredning. Loven gjelder på norsk territorium og på norske skip og luftfartøy.

Den vil kun gjelde for Forsvarets personell. Forslaget begrunnes blant annet med at virksomheten «i hovedsak er konsentrert på relativt små områder med en høy konsentrasjon av personell». Dette gjør at smitte vil kunne spre seg raskt.

