NTB Innenriks

Gutten ble framstilt i Oslo tingrett i et nytt fengslingsmøte fredag formiddag. PST hadde på forhånd varslet at de vil be om to nye ukers varetektsfengsling,

– Etter rettens syn er fengsling påkrevd for å hindre at siktede på begår terrorhandlinger, skriver tingretten som gir politiet medhold i kravet.

Så langt har ikke den syriske gutten latt seg avhøre av etterforskerne.