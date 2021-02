NTB Innenriks

– Etter råd fra helsemyndighetene flytter vi skjenkestoppen fra midnatt til klokken 22, det er en innstramming, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Det gjør det mulig med lettelser på andre områder, sa Solberg.

Statsministeren sier at det ikke kommer store koronalettelser nasjonalt før tidligst i midten av mars, men at det fra tirsdag åpnes forsiktig opp innen idrett for barn og unge.