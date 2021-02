Listhaug stiller som Frp-leder: – Vi skal rendyrke Frp

NTB Innenriks

– Jeg er veldig ydmyk overfor at Siv peker på meg som sin arvtaker. Siv har gitt meg muligheter få kan drømme om, sa Listhaug før hun bekreftet at hun vil takke ja til å bli partiets leder.

Listhaug er nå partiets 1. nestleder, mens Solvik-Olsen ønsker å erstatte henne i den rollen, slik at de to blir en del av partiets ledertrio. Avtroppende partileder Siv Jensen peker på de to som de rette til å ta partiet videre.

Sunnmøringen sier at hun ble svært overrasket og trist da hun mottok beskjeden om at Jensen går av som partileder.

– Nå må partiet finne veien videre uten siv ved roret. Fremover skal vi rendyrke Fremskrittspartiet. Vi skal fremme våre forslag, og stemme for det vi er for og mot det vi er imot, sier Listhaug.

Veien videre

Med kun sju måneder igjen til stortingsvalget, er valgkampen allerede i gang. Partiets landsmøte er i mai, og der vil landsmøtet velge en ny partiledelse.

– Jeg vet at det er tøffe tak å være leder i Frp, at det krever utrolig mye. Vi står nå foran en stor og viktig jobb med å bygge organisasjonen videre og sikre et best mulig valgresultat til høsten, sier Listhaug.

Frp har falt jevnt på målingene den siste tiden, og flere av målingene har ligget godt under 10 prosents oppslutning.

I en av de ferske målingene fra februar fikk partiet kun 6,4 prosent, noe Jensen karakteriserte som «ræva».

Torsdag understreket hun at dette ikke hadde noe med beslutningen hennes om å gå av.

Vil utfylle hverandre

Listhaug sier at Frp skal være det blå alternativet med hjerte for vanlige folk.

– Vi skal gi mennesker håp når de mister det, eller har det vanskelig, sier hun.

Hun sier partiet alltid har vært et parti som favner ulike synspunkter, personer med forskjellige bakgrunner og personligheter.

– Det skal vi fortsette å være. Derfor mener jeg det vil være en stor styrke å få med Ketil på laget som 1. nestleder, sa Listhaug.

– Ketil er en dyktig politiker som jeg ønsker å jobbe tett videre med. Jeg tror at vi kommer til å utfylle hverandre på en god måte, dersom partiet vil det slik, sa hun.

Comeback

Solvik-Olsen sier han er motivert for å gjøre comeback i Frp. Den tidligere samferdselsministeren forlot posten i regjeringen høsten 2018 da kona skulle jobbe i USA som lege der.

Men han ønsker fremdeles ikke en plass på Stortinget, nettopp av hensyn til familien. Han sier til TV 2 at han ikke kan lede Oslo Frp om han blir nestleder nasjonalt.

Han ønsker at kona skal ha en god karriere, og han ønsker at barna skal ha en trygg oppvekst.

– Nå er vi i en situasjon i livet der det å binde seg i fire år ikke passer, men der jeg gjerne kikker mot 2025 når det gjelder å ha politikken som yrkeskarriere, sier han.

– Vi skal skrive et nytt kapittel i vår historie, og jeg håper å få ha en hånd på blyanten som skriver den, sier Solvik-Olsen.

Jensen gir seg

Torsdag ettermiddag hasteinnkalte Frp til en pressekonferanse.

Der kunngjorde Siv Jensen at hun gir seg som partileder og ikke stiller til gjenvalg til Stortinget. Den avtroppende lederen peker altså ut Listhaug som sin ønskede etterfølger, selv om hun presiserer at det er landsmøtet som avgjør.

I tillegg anbefalte Jensen at Ketil Solvik-Olsen blir 1. nestleder.

Listhaug har hatt flere statsrådsposter. I mars 2018 gikk hun av som justis-, beredskaps- og innvandringsminister etter en strid som startet med at hun la ut et bilde på Facebook der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

(©NTB)