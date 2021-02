Ketil Solvik-Olsen stiller som 1. nestleder i Fremskrittspartiet

NTB Innenriks

Det sa Solvik-Olsen på en pressekonferanse på Stortinget fredag.

– Jeg er takknemlig for at Siv har vist meg sin tillit og har nevnt meg som nestleder. Hvis partiet ønsker det, sier jeg ja, sier 49-åringen.

Torsdag ble det kjent at partileder Siv Jensen trekker seg etter 15 år ved Frp-roret. Hun pekte på Sylvi Listhaug som sin arvtaker og Solvik-Olsen som 1. nestleder.

Fredag bekreftet begge at de stiller som kandidater.

– Til alle som har støttet oss, men som nå er i tvil: Jeg skal gjøre mitt beste, sammen med Sylvi, for å få den tvilen vekk. At dere stolt kan si at dere er Frp-ere og stemmer på oss på valgdagen.

(©NTB)