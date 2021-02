Frykter muterte virus på Svalbard – krever negativ test før ankomst

NTB Innenriks

Turistvirksomheten er viktig for Svalbard, men øysamfunnet er sårbart dersom et utbrudd skulle oppstå der. I forkant av vinterferien er situasjonen blitt diskutert, og Sysselmannen har i møte med helsemyndighetene uttrykt bekymring for smittespredning i forbindelse med økt reisevirksomhet til Svalbard.

– Helsedirektoratet og FHI anbefaler å unngå unødvendige innenlandsreiser, for eksempel fritidsreiser, til Svalbard. Regjeringen vil derimot ikke gi nasjonale råd om å fraråde innenlands fritidsreiser til Svalbard nå rett før vinterferien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Helseberedskapen beskrives som sårbar ved et eventuelt utbrudd på Svalbard, og regjeringen fremhever fredag faren spesielt knyttet til de muterte virusvariantene. Derfor videreføres de strenge innreisereglene.

Det kreves negativt prøvesvar på koronatest tatt på fastlandet i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid.

– Jeg mener restriksjonene som er innført for Svalbard, med testing av alle før de reiser til Svalbard, sammen med innreiserestriksjoner til Norge og øvrige smitteverntiltak er tilstrekkelige nå, sier Høie. Han erkjenner likevel at økt tilstedeværelse av norske turister i vinterferien øker risikoen for utbrudd.

