Wizz Air saksøker Agder fylkeskommune for ulovlig boikott

Wizz Air mener at fylkeskommunens vedtak om å oppfordre ansatte og politikere til å ikke bruke flyselskapet under tjenestereiser strider mot norsk boikottlovgivning.

Det ungarske selskapet har tidligere sendt søksmålsvarsel også til Møre og Romsdal fylkeskommune, Bergen kommune, Viken fylkeskommune, Stord kommune, Oslo kommune og Statnett.

– At Wizz Air i denne omgang har valgt å stevne bare ett av de folkevalgte forvaltningsorganene som vedtok boikott, betyr ikke at selskapet frafaller muligheten for å stevne også de andre. Men Wizz Air vil avvente den rettslige behandlingen i Aust-Agder tingrett før man eventuelt tar nye rettslige skritt, skriver selskapet i en pressemelding.

Flyselskapet har blitt kritisert blant annet for å motsette seg fagforeninger, noe som har gjort at flere statsorganer og selskaper ikke ønsker at ansatte skal bruke selskapet til tjenestereiser.

Kurt Weltzien, som har skrevet doktoravhandling om boikottloven, har tidligere sagt til E24 at det foreligger en boikott som er ulovlig, siden flyselskapet ikke har blitt varslet på forhånd.

Selskapet startet innenriksflygninger i Norge i oktober.

