Ulvik: – Utbruddet er i ferd med å brenne ut

– Nå har Ulvik vært gjennom tre uker med pågående smitteutbrudd og strenge smitteverntiltak. Smittevernloven stiller strengere krav til faglig begrunnelse for å stenge ned samfunnet. Slik begrunnelse har vi absolutt hatt i Ulvik i ukene 4–7. Nå har smittetrykket minket betydelig, og det er ikke grunnlag for like strenge tiltak, skriver kommunen på sin hjemmeside torsdag kveld.

Dermed åpnes det opp for tilbud til barn og familier, slik at man unngår det kommunen mener er skadevirkninger av streng nedstengning over tid.

Smittesituasjonen den siste uka har vært slik at de nye tilfellene kommer i husstander der det allerede er smitte fra før, og det er ingen nye nærkontakter. Den smittevernfaglige vurderingen er at utbruddet nå er i ferd med å brenne ut, og vi har fått råd om å åpne opp igjen, men ikke fullt ut. På bakgrunn av dette er det utarbeidet ny Lokal smittevernforskrift, skriver kommunen videre.

Den gamle lokale forskriften gjelder til og med søndag 21. februar. Den nye forskriften gjelder i Ulvik herad, med unntak av Finse.

Kommunen har torsdag ikke meldt om nye smittetilfeller. Onsdag ble det meldt om tre nye tilfeller, og til sammen 133 av kommunens 1.078 innbyggere er nå smittet.

