Statkraft, Yara og Aker satser på grønt hydrogen og ammoniakk

Prosjektet tar sikte på å elektrifisere og avkarbonisere Yaras ammoniakkproduksjon på Herøya i Porsgrunn, opplyser Statkraft i en pressemelding.

Dette vil kunne realiseres i løpet av 5–7 år, opplyser Statkraft.

– Dette er ikke bare et unikt klimaprosjekt, men en strategisk satsing som kan etablere en ny verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge, som kan skape og trygge arbeidsplasser, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Aker Horizons og Yara stiger på børsen torsdag morgen, med henholdsvis rundt 3 og 0,1 prosent.

NHO gleder seg over nyheten og mener dette kan være starten på nye industrieventyr for Norge.

– Denne satsingen viser at vi kan redde klimaet, skaper nye jobber og ikke minst sikre arbeidsplasser rundt om i landet. Nå er det viktig at vi raskt får en dialog med myndighetene for å få på plass rammebetingelser slik at vi kommer raskt i gang. Her har vi ingen tid å miste, opplyser NHOs-sjef Ole Eirik Almlid til NTB.

