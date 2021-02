Støttegruppe: Viggo Kristiansen vil ikke ha saken behandlet som kontorforretning

NTB Innenriks

– Han var ikke noe særlig innstilt på at det skulle bli en kontorforretning. Han ønsker å føre bevis for at han ikke var med i Baneheia og at Jan Helge Andersen lyver, sier Mikkel Trondsrud i støttegruppa.

– Så at Jan Helge Andersen skal forklare seg på nytt, ser han fram til. Denne gangen kommer Jan Helge Andersen til å få lov til å svare på flere spørsmål enn han fikk i forrige rettsrunde, fortsetter han.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

