Rådhuset i Bergen blir nesten 200 millioner kroner dyrere enn antatt

Det går fram av et fagnotat fra Etat for utbygging, skriver Bergens Tidende.

Høyre, som ønsket å rive og bygge nytt, frykter at også kostnadene utendørs er ute av kontroll.

– Det tragiske er at det blir mindre til barnehage og skole, sier gruppeleder Harald Victor Hove.

Thor Haakon Bakke, settebyråd for byråd for finans, næring og eiendom, sier han mener at det var riktig å beholde og oppgradere rådhuset.

– Dersom vi hadde revet og bygget nytt, ville det hatt en klima- og miljøkostnad, i tillegg til at vi hadde mistet dagens rådhus og verdien det representerer økonomisk og som kulturminne, sier Bakke til avisen.

