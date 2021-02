Kristiansens støttegruppe: Viggo har mistet tiltro til rettsvesenet

NTB Innenriks

Viggo Kristiansen var forberedt på nok et avslag, sier Tronsrud til pressen etter at det torsdag ble kjent at han får straffesaken sin gjenopptatt.

– Han sa at dette har jeg vært med på mange ganger, og at han har mistet tro på at staten skal korrigere seg selv. Men han var veldig glad da han fikk beskjeden, sier Tronsrud.

Han sier Kristiansen tok nyheten med fatning, men at han ble åpenbart glad.

– Han var veldig fornøyd.

– Fra vår side tenker vi at det er klare bevis i saken på at Viggo Kristiansen ikke var med på Baneheia-drapene, og at Jan Helge Andersens fortelling om det ikke stemmer, sier Tronsrud.

– Den er rett og slett full av løgn, og det vil vi føre bevis for i en ny rettssak, fortsetter han.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel.

