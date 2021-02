Hytteprisene opp 5,5 prosent i 2020

NTB Innenriks

Prisen på fjellhytter steg med 4,9 prosent, mens prisen på innlandshytter gikk opp 3,2 prosent, viser tall fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og Finn Eiendom.

– Det har de siste 5–6 årene vært sterk vekst i hyttemarkedet, men oppgangen i både priser og omsetningsvolumer i 2020 overgår alt vi har sett tidligere, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Det ble i løpet av 2020 solgt 8.916 hytter i Norge. Det er en oppgang hele på 35,8 prosent fra 2019.

4.739 var fjellhytter, 2.697 var sjøhytter og 1.604 var innlandshytter. Det var flest omsetninger i Trysil, Vinje og Ringsaker kommune.

Dyrest ved sjøen

Den typiske fritidsboligen koster nå nesten 2,5 millioner kroner. Sjøhyttene har den høyeste snittprisen på vel 3 millioner, mens fjellhyttene følger nærmest på i overkant av 2,5 millioner. Innlandshyttene kostet i snitt 1,35 millioner kroner.

– Prisutviklingen reflekterer tilbudssiden. Den kraftige oppgangen for sjøhytter følger av at slike hytter er et knapphetsgode i Norge med begrenset tilbud på grunn av byggeforbudet i 100-metersonen, sier Lauridsen.

– Dessuten pågår en kraftig innskjerpelse på praktiseringen av byggeforbudet, spesielt i pressområdene i strandsonen. Det tilsier ytterligere vekst her, hvis den sterke etterspørselen vedvarer, legger han til.

Forsvinner raskt

Leder Randi Marjamaa for personmarkedet i Nordea Norge sier at hyttemarkedet har vært minst like aktivt som boligmarkedet den siste tiden.

– Da hytteforbudet ble opphevet i april, tok det helt av. Siden i sommer har eksempelvis fjellhytter blitt solgt unna i et tempo vi ikke har sett tidligere. Det er få brukthytter til salgs, og de som kommer på markedet forsvinner raskt, sier hun.

I 2020 tok det i gjennomsnitt 69 dager å selge en fritidsbolig, men den typiske formidlingstiden var på 21 dager, ifølge Eiendom Norge.

– I mange land har forstedene rundt de store byene fått et kraftig oppsving etter pandemien på bekostning av bysentra. I Norge har vi ikke sett slike forskjeller i boligmarkedet. Hos oss har snarere behovet for økt plass kommet til uttrykk i etterspørselen i hyttemarkedet, sier administrerende direktør Lauridsen.

