Forsvarergruppens leder: – En nødvendig avgjørelse

– Gjenopptakelseskommisjonen har nå tatt en nødvendig avgjørelse når det nå viser seg at dommen mot Viggo Kristiansen kan være feil, og at han kan være uskyldig, sier Marius Dietrichson til NTB.

Han er leder for Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Gjenopptakelseskommisjonen bestemte torsdag at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen skal få saken sin gjenopptatt. Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

– Samtidig er dette en tragedie for alle involverte. Det er en tragedie for de fornærmede og etterlatte som ufrivillig må dras gjennom dette en gang til. Det er også en tragedie for Kristiansen som det nå kan hende at igjen må stilles til ansvar for handlingen, sier Dietrichson.

– Blir det en ny sak, og retten frifinner Kristiansen, er det også en stor tragedie for domstolene og rettssikkerheten. Hvis det er slik at en uskyldig mann er domfelt og har sonet lovens strengeste straff, er det svært alvorlig, sier han.

Den erfarne advokaten mener gjenopptakelsen viser at systemet fungerer.

– Selv om det kan hende at denne saken viser en betydelig svikt i hvordan saken har blitt håndtert av systemet, viser den også at systemet fungerer og nødvendigheten av å ha et system knyttet til gjenopptakelse, sier Dietrichson.

