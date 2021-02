Baneheia-forfatter tviler på ny sak: – Tror ikke de vil risikere en ydmykelse

NTB Innenriks

Påtalemyndigheten kan reise saken på nytt med krav om domfellelse eller be retten avsi en frifinnende dom uten at det holdes hovedforhandling.

– Det er ikke godt å si hva som skjer, men jeg tror ikke det ender med en ny sak. Jeg tror ikke de vil risikere en ydmykelse, sier Jahr til Fædrelandsvennen.

I boken konkluderer Jahr med at Jan Helge Andersen måtte ha utført handlingene alene og at Viggo Kristiansen var utsatt for justismord. Kristiansen fikk tirsdag gjenopptatt saken sin.

– Wow. Dette gir meg tro på retts­sikker­heten, var Jahrs reaksjon.

Viggo Kristiansen har også mulighet til å trekke begjæringen inntil hovedforhandlingen begynner. Han kan også trekke den før hovedforhandlingen avsluttes hvis motparten samtykker.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

(©NTB)